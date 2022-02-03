В Бишкеке блогер Эртай Искаков зафиксировал на видео, как автоинспекторы нарушили правила дорожного движения. Им пришлось оформить протокол в отношении самих себя. Видео происшествия блогер опубликовал в Instagram.

На кадрах видно, что инспекторы, остановив машину блогера, хотели проверить его на наличие алкоголя в крови с помощью алкотестера. Но проверка не удалась, так как мундштук устройства упал на землю.

Тогда инспекторы, осмотрев блогера, решили, что он не пьян, и отпустили.

После этого Эртай поехал в ту же сторону, что и патрульный экипаж, который его остановил. Блогер зафиксировал на видео, что инспекторы нарушили правила дорожного движения – заехали на сплошную полосу перед светофором и обогнали передний автомобиль, не включив поворотник.

Блогер догнал патрульных, и указал на их нарушение. Инспектор признал, что нарушил ПДД, а его коллега оформил на него штраф.

«Больше не нарушайте. Водите хорошо», – сказал блогер инспекторам и уехал.

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