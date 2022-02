Президент Садыр Жапаров назначил лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева послом Кыргызстана в Германии. Другим своим указом глава государства снял с должности Эрлана Абдылдаева, который был послом в Германии с июля 2020 года. По данным СМИ, глава государства не стал советоваться с профильным комитетом парламента и принял решение об этом назначении сам. Согласно действующей Конституции, президент имеет право сам назначать послов. О том, что Текебаева могут назначить послом, впервые сообщили СМИ в сентябре прошлого года. Текебаев не комментировал эту информацию и называл ее слухами. Омурбек Текебаев уже несколько десятков лет занимается кыргызской политикой. Он возглавляет партию «Ата Мекен», которая позиционирует себя как оппозиционная и социалистическая. С момента прихода Садыра Жапарова к власти Текебаев несколько раз критиковал его и отмечал, что «сейчас в Кыргызстане устанавливается власть одного человека и это путь в никуда». «Ата Мекен» участвовал в последних парламентских выборах, но не смог набрать необходимое количество голосов и не прошел в Жогорку Кенеш. Список кандидатов тогда возглавлял сам Текебаев. После оглашения предварительных результатов голосования «Ата Мекен» заявил, что партия не признает итоги прошедших выборов в парламент и обвинил власти в фальсификациях. Партия и еще несколько политобъединений провели несколько митингов у здания ЦИК. На фоне этого на Текебаева напала толпа неизвестных мужчин, которые, по словам политика, были в масках и пытались его увести «на разговор». Он связал это нападение со своей политической деятельностью и назвал произошедшее «началом политического террора». Однако президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявили, что власти не имеют отношения к нападению. В конце декабря 2021 года Текебаева в качестве свидетеля допросили в Генпрокуратуре по делу об этническом конфликте на юге Кыргызстана в 2010 году. В то время Текебаев был членом Временного правительства.

