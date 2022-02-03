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Таджикистан возбудил уголовное дело в отношении пограничников и некоторых граждан Кыргызстана. Об этом проинформировал 2 февраля генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон во время пресс-коференции.

«[В отношении] некоторых граждан Кыргызстана и сотрудников погранслужбы были выдвинуты обвинения по преступлениям, ведется следствие», — сказал Юсуф Рахмон.

Но Рахмон не стал уточнять, сколько человек стали фигурантами уголовного дела и по каким статьям они обвиняются.

Эти уголовные дела касаются приграничного конфликта, разгоревшегося в конце января.

Рахмон сообщил, что также есть уголовные дела, возбужденные из-за приграничного конфликта в апреле 2021 года.

«В связи с приграничным конфликтом с Кыргызстаном в апреле прошлого года также было возбуждено дело, некоторые личности были установлены и задержаны, а другие находятся в розыске. Если они будут задержаны, то обязательно привлечем их к ответственности», — сообщил таджикский чиновник.

Кыргызстан тоже возбудил дело

МВД Кыргызстана возбудило дело по статье «Преступление против мира» из-за конфликта на границе с Таджикистаном.

В МВД отметили, что 27 января на неподтвержденном участке границы Кыргызстана с Таджикистаном, таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Ош—Исфана и дорогу Исфар—Ворух, «хотя, кыргызские пограничники просили таджикских коллег остановиться».

Конфликт на границе

Вечером 27 января в местности Төрт-Көчө в Баткенской области была перекрыта дорога. Кыргызстан утверждал, что дорогу перекрыли таджикистанцы. Таджикские погранвойска уверяли, что конфликт спровоцировала кыргызская сторона.

Конфликт уладили в 19:30, но почти сразу началась стрельба. Погранслужба Кыргызстана утверждала, что стрельбу начали таджикские военные. Таджикские погранвойска сообщали, что именно кыргызские военные открыли огонь.

Погранслужба Кыргызстана сообщала, что Таджикистан вел стрельбу из минометов и гранатометов. Пограничники назвали этот инцидент «провокацией, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство Погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан».

В кыргызской Погранслужбе настаивали, что «таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон».

Из-за обострения ситуации и непрекращающихся выстрелов часть местных жителей была вынуждена эвакуироваться.

Погранвойска Таджикистана заявляли, что именно кыргызская сторона не прекращала огонь и использовала беспилотники, нарушая воздушное пространство Таджикистана.

Ночью кыргызская Погранслужба сообщила, что Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и совместном патрулировании границы для предотвращения новых конфликтов.

Утром 28 января стало известно, что ситуация на границе спокойная, а в Баткенской областной больнице госпитализированы 11 военнослужащих с разными травмами. Их состояние оценивают как среднетяжелое.

28 января в Баткенскую область прибыл и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он поучаствует в оперативном совещании об обстановке на кыргызско-таджикской границе.