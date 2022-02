Фото: Азия Плюс Таджикистан возбудил уголовное дело в отношении пограничников и некоторых граждан Кыргызстана. Об этом проинформировал 2 февраля генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон во время пресс-коференции. «[В отношении] некоторых граждан Кыргызстана и сотрудников погранслужбы были выдвинуты обвинения по преступлениям, ведется следствие», — сказал Юсуф Рахмон. Но Рахмон не стал уточнять, сколько человек стали фигурантами уголовного дела и по каким статьям они обвиняются. Эти уголовные дела касаются приграничного конфликта, разгоревшегося в конце января. Рахмон сообщил, что также есть уголовные дела, возбужденные из-за приграничного конфликта в апреле 2021 года. «В связи с приграничным конфликтом с Кыргызстаном в апреле прошлого года также было возбуждено дело, некоторые личности были установлены и задержаны, а другие находятся в розыске. Если они будут задержаны, то обязательно привлечем их к ответственности», — сообщил таджикский чиновник. В Кыргызстан вернулся Эсен Мажитов, которого задерживали в России по запросу Таджикистана Кыргызстан тоже возбудил дело МВД Кыргызстана возбудило дело по статье «Преступление против мира» из-за конфликта на границе с Таджикистаном. В МВД отметили, что 27 января на неподтвержденном участке границы Кыргызстана с Таджикистаном, таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Ош—Исфана и дорогу Исфар—Ворух, «хотя, кыргызские пограничники просили таджикских коллег остановиться». Конфликт на границе Вечером 27 января в местности Төрт-Көчө в Баткенской области была перекрыта дорога. Кыргызстан утверждал, что дорогу перекрыли таджикистанцы. Таджикские погранвойска уверяли, что конфликт спровоцировала кыргызская сторона. Конфликт уладили в 19:30, но почти сразу началась стрельба. Погранслужба Кыргызстана утверждала, что стрельбу начали таджикские военные. Таджикские погранвойска сообщали, что именно кыргызские военные открыли огонь. Погранслужба Кыргызстана сообщала, что Таджикистан вел стрельбу из минометов и гранатометов. Пограничники назвали этот инцидент «провокацией, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство Погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан». В кыргызской Погранслужбе настаивали, что «таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон». Из-за обострения ситуации и непрекращающихся выстрелов часть местных жителей была вынуждена эвакуироваться. Погранвойска Таджикистана заявляли, что именно кыргызская сторона не прекращала огонь и использовала беспилотники, нарушая воздушное пространство Таджикистана. Ночью кыргызская Погранслужба сообщила, что Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и совместном патрулировании границы для предотвращения новых конфликтов. Утром 28 января стало известно, что ситуация на границе спокойная, а в Баткенской областной больнице госпитализированы 11 военнослужащих с разными травмами. Их состояние оценивают как среднетяжелое. 28 января в Баткенскую область прибыл и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он поучаствует в оперативном совещании об обстановке на кыргызско-таджикской границе.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!