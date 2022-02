Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали бывшего директора госпредприятия «Соцсервис» Амана Абдылдаева по уголовной статье «Присвоение или растрата вверенного имущества». В ГКНБ сообщили, что в 2020 году правительство выделило более 100 млн сомов госпредприятию «Соцсервис», которое входит в структуру Министерства цифрового развития. На эти деньги «Соцсервис» должен был «разработать и внедрить информационные системы для государственных органов, регулирующих социальную сферу». Однако, сообщают в спецслужбе, руководство «Соцсервиса» вступило в преступный сговор и «незаконно вывело и присвоило» бюджетные деньги. В ГКНБ утверждают, что расследование подтвердило вину бывшего директора. «[Следствие выявило], что большинство информационных систем не были разработаны и внедрены, тем самым государству нанесен многомиллионный ущерб, а реализация […] программы по цифровой трансформации “Цифровой Кыргызстан 2019-2023” необоснованно затягивается», – сообщили в спецслужбе. Абдылдаева водворили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ, тем временем следствие пытается установить других причастных к преступлению и собирается провести аудиторские проверки, чтобы подсчитать точный ущерб. Амана Абдылдаева уволили с должности директора «Соцсервиса» 27 апреля 2021 года. Кроме него, с должностей сняли директоров еще трех государственных IT-компаний. Причиной назвали неэффективное управление. «На протяжении трех лет они финансировались из республиканского бюджета. И, скорее всего, не пытались зарабатывать. В этом году они тоже просили порядка 150 миллионов сомов на содержание этих госпредприятий. При этом штатная численность в каждом не превышает 25-30 человек. Из них не больше шести-семи программистов, а остальные сотрудники – административный персонал», – сообщил тогда завотделом цифровой трансформации аппарата правительства Таалай Байтереков.

