Журналистов издания Kaktus Media вызвали на допрос в Бишкекскую прокуратуру по делу о публикации перепечатки материала таджикского СМИ. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила учредительница издания Дина Маслова. Скриншот страницы Дины Масловой По ее словам, журналисты пойдут на допрос по очереди. В интервью агентству 24.kg она рассказала, что на допрос вызвали всех, кто есть в редакционном чате. Среди вызванных на допрос – журналисты Марат Уралиев, Александр Шабалин и Бермет Уланова. Ранее, 31 января, на допросе уже побывали несколько редакторов издания, тогда с них взяли подписку о неразглашении. Перепечатка на Kaktus Media Прокуратура 1 февраля начала уголовное дело по статье «Пропаганда войны» из-за публикации на сайте Kaktus Media перепечатки таджикского издания Asia Plus о конфликте на кыргызско-таджикской границе. В надзорном органе посчитали, что в статье содержалась «недостоверная информация о том, что военнослужащие Кыргызстана первыми начали стрелять, тем самым спровоцировали Таджикистан». В самом издании опубликовали разъяснение о публикации. В нем говорится, что новость была перепечаткой, а целью публикации было показать обществу Кыргызстана, какую информационную политику ведет таджикская сторона.

