Айзирек Джусупова, дочь и.о. зампредседателя Верховного суда Айнаш Токбаевой, находится в СИЗО по делу об организации финансовой пирамиды. Об этом стало известно 4 февраля из публикаций кыргызских СМИ. По данным журналистов, речь идёт о деле ОсОО «Ювелирная компания “Голден Кэш”». Клиенты «Голден Кэш» рассказали журналистам, что они покупали у фирмы золотые изделия и за это получали кэшбэк. Но после закрытия фирмы в ноябре 2021 года клиенты не получили обещанных денег. «Кто-то вложил $2000, а кто-то – $90 тысяч. Компания открылась в апреле прошлого года. Вкладчики хотели инвестировать деньги и получать пассивный доход. В месяц люди получали кэшбэк от $100 до $3000», — цитирует агентство 24.kg слова вкладчиков компании. По их словам, Джусупова в этой фирме была замдиректора по финансовым вопросам и руководила финансовыми операциями. В Верховном суде же напомнили о презумпции невиновности и отметили, что человек считается виновным только после решения суда. «Более того, опубликование сведений в период проведения следствия нарушает принцип презумпции невиновности и препятствует объективному расследованию дела. Поэтому, принимая во внимание, что дело находится на стадии следствия, утверждения о том, что Айзирек Джусупова совершила инкриминируемые ей деяния являются преждевременными», — подчеркнули в суде. Айнаш Токбаева. Фото: «Азаттык». Сообщение Генпрокуратуры 13 декабря в Генпрокуратуре сообщили, что расследуют дело о финансовой пирамиде, но название фирмы тогда не раскрыли. В качестве подозреваемых проходили пятеро граждан Украины и трое кыргызстанцев. По версии следствия, они обманным путем собирали деньги у граждан, обещая вернуть вложения по высокой процентной ставке — 260% годовых. По данным надзорного органа, в результате количество обманутых превысило пять тысяч человек, а общий ущерб составил $3 млн. В Генпрокуратуре тогда сообщили, что двух сотрудников компании – юриста с инициалами И.Н.Б и кассира с инициалами Дж.А.Э. – поместили под стражу. Остальные же подозреваемые, по данным надзорного органа, покинули страну и поэтому им заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста. Фото на заглавной иллюстративное.

