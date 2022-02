Сабырбек Джумабеков, которого глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев снял с должности директора БНИЦТО*, вместе со своими коллегами и пациентами не пустил новую главу центра и делегацию министерства в здание больницы. *Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии После того, как министр объявил о своем решении, к зданию БНИЦТО приехал замминистра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев, чтобы представить коллективу нового директора Гулию Кожахматову и главврача Дамира Дуйшенова. Но делегацию на порог центра не пустили. Джумабеков сказал, что у министра нет полномочий снимать его с должности и проводить реорганизацию центра, потому что БНИЦТО – муниципальное учреждение, а на пост директора его назначал мэр Бишкека. По словам Джумабекова, вице-премьер Эдиль Байсалов обещал ему, что правительство создаст спецкомиссию, которая рассмотрит вопрос его увольнения и закрытия БНИЦТО. Джумабеков заявил, что Алымкадыр Бейшеналиев, не слушая вице-премьер-министра, занимается самоуправством. Также врач сообщил, что уйдет с поста директора БНИЦТО, только если ему об этом скажет президент Садыр Жапаров. Собравшиеся у входа в здание БНИЦТО сторонники Джумабекова скандировали его имя, в итоге делегации Минздрава пришлось уйти под под крики «Позор!». Джумабеков и его сторонники намерены протестовать и 5 февраля — и требовать отставки главы Минздрава. Министр Бейшеналиев позже прокомментировал поступок Джумабекова и его сторонников, сказав, что бывший директор БНИЦТО не имеет права не впускать в центр делегацию Минздрава. «Он может не впускать в свой дом, а не в больницу. Пусть юридически решает все проблемы», – сказал министр. Ранее Сабырбек Джумабеков на своей странице в Facebook рассказал, что Алымкадыр Бейшеналиев оказывал давление на его заместителей и главврача БНИЦТО. «Он продолжает свои захватнические действия и препятствует моим медоперациям. Надо остановить этого человека и уволить, иначе наша медицина никогда не будет расти», – сказал Джумабеков и назвал министра «патологическим вруном».

