Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил об увольнении директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО) Сабырбека Джумабекова. Кроме этого, сообщил Бейшеналиев, он подписал приказ об открытии на базе БНИЦТО клинической больницы скорой помощи. Об этом глава Минздрава сказал на пресс-конференции 4 февраля. «Сегодня я хочу поставить точку на так называемом Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. Нету такого центра», — сказал министр. Бейшеналиев утверждает, что по документам БНИЦТО не существует с 2015 года, а Джумабеков «семь лет творил, что хотел». «[Сабырбек Джумабеков] будет отвечать за эти семь лет на суде. Я ему сказал: “Ищи хорошего адвоката”», — заявил министр. Бейшеналиев зачитал приказ об увольнении Джумабекова с должности директора БНИЦТО и назначении новой главы больницы Гулии Кожахматовой — пока на базе центра не откроют клиническую больницу скорой помощи. Читать ещё: Катарский грант и реформа министра. Планы реорганизации БНИЦТО привели к конфликту между Бейшеналиевым и Джумабековым

