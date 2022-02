Художник из Ирана Фируз Фарман Фармаян представит Кыргызстан Венецианской биеннале, которая откроется 23 апреля. Об этом говорится на официальном сайте организации. В этом году Кыргызстан впервые представит на выставке собственный павильон. До этого республика выступала в составе павильона Центральной Азии. Иранский художник представит на биеннале работу «Врата Турана» (“Gates of Turan”). В инстаграме Фармана Фармаяна говорится, что это «многоплановая инсталляция, исследующая нематериальную субстанцию ​​мифа и памяти посредством поиска источников архаичных космогоний в священном материале». Кроме иранского художника, в кыргызской делегации в Венецию поедут специалистка по современному искусству из Великобритании Джанет Ради и замминистра культуры Салтанат Аманова. Состав делегации Кыргызстана раскритиковала арт-менеджерка Аида Сулова, которая на своей фейсбук-странице назвала решение послать на биеннале иностранного художника ошибкой Министерства культуры. «Это выставка современного искусства страны, которая маркирует свое присутствие на глобальной арт-карте, привлекает внимание мирового сообщества, говорит о своей интеллектуальной зрелости, подтверждает освобождение от колониализма, продвигает культурный туризм», — написала Сулова. Она подчеркнула, что в Кыргызстане художники вкладывают личные ресурсы в свое творчество и «выживают как могут». «Ремесленники всех возрастов выходят из зоны комфорта и обучаются всему необходимому, чтобы продавать свои изделия. Зачем? Чтобы потом Министерство представило зарубежного художника, которого никто в стране не знает, как лицо художественного высказывания всей страны? Неужели нам нужен пришелец, триггер извне, чтобы осознать свою значимость?» — задалась вопросом Сулова. На момент публикации материала в пресс-службе Минкультуры не ответили на вопрос журналиста «Клоопа», почему Кыргызстан на Венецианской биеннале представит иранский художник. Венецианская биеннале — это международная художественная выставка, которая проходит в Италии раз в два года. В этом году состоится уже 59-я биеннале, на которой у Кыргызстана впервые будет собственный павильон.

