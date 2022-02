В селе Чолпон Ак-Суйского района Иссык-Кульской области чиновники Управления капитального строительства (УКС) присвоили деньги, предназначенные на строительство школы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По информации прокуратуры, на постройку школу на 225 мест выделили 62 млн сомов и сдали ее в пользование в октябре 2018 года. Во время проверки выяснилось, что чиновники УКС были в сговоре с подрядчиком: подделывали документы, завышали стоимость работ и присвоили себе 3 млн 224 тысячи сомов. Областная прокуратура завела по этому факту три уголовных дела: по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Служебный подлог». Следствие по делу продолжается.

