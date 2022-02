Министерство здравоохранения предложило сделать медицинское страхование обязательным для всех граждан Кыргызстана старше 16 лет. Такие поправки ведомство предлагает внести в закон «О медицинском страховании». Проект закона вынесен на общественное обсуждение 3 февраля. В Минздраве считают, что поправки в закон позволят увеличить поступление денег в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Затем эти деньги пойдут на программу госгарантий. По мнению Минздрава, больший охват медстрахованием обеспечит граждан лекарствами на льготных условиях. По действующему закону, обязательное медстрахование оформляют только люди, работающие по трудовому договору. Что такое обязательное медстрахование? Обязательное медицинское страхование (ОМС) — это услуга, которую оказывает людям ФОМС. Оформление страхового полиса позволяет получать медицинские услуги на льготных условиях согласно государственной программе. Полис выдают на год. Для граждан Кыргызстана, которые платят взносы сами, его стоимость в 2021 году составляла 1 286 сомов.

