3 февраля в Анкаре состоялось судебное заседание по делу директора сети лицеев «Сапат» в Кыргызстане Орхана Инанды, которого похитили турецкие спецслужбы. Об этом сообщает издание «Сабах». О суде сообщала и адвокатесса Инанды Таалайгуль Тотакунова. На суде Инанды заявил, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями. Прокуратура Анкары потребовала для Инанды наказания в виде лишения свободы сроком от 15 до 22 лет и 6 месяцев по обвинению в «Управлении вооруженной террористической организацией». *Раньше школы «Сапат» назывались «Себат», однако однако в 2017 году власти решили изменить название на «Сапат». Тогда в список учредителей вошло правительство Кыргызстана — сейчас минобразования владеет 30% акций. Турецкие власти считают, что основателем этих учебных заведений является проповедник Фетхуллах Гюлен — его организацию ФЕТО и учреждения в Турции считают террористическими. Самого Гюлена обвинили в попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года. В Кыргызстане движение гюленистов в список экстремистских и запрещенных организаций не входит Инанды рассказал, что познакомился с организацией FETÖ в 1985 году. А в образовательном учреждении «Сапат» начал работать с 1995 года. Он заявил, что за всю свою жизнь не совершал противозаконных действий. Суд отклонил ходатайство об освобождении подозреваемого, тем самым оставив его под стражей. Следующее судебное заседание состоится 14 апреля. Похищение Инанды Глава сети лицеев «Сапат» в Кыргызстане, кыргызский гражданин Орхан Инанды был похищен 31 мая. Больше месяца его искали в Кыргызстане и в других странах через Интерпол. МВД публиковало видео и фото поисков с каких-то пустырей, хотя адвокатесса Инанды опубликовала видео с мужчиной, которого она подозревала в похищении. У турецкого посольства собирались митинги выпускников сети лицеев и солидарных, которые требовали обыскать дипмиссию, боясь что Инанды похищен и находится там. 1 июня Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД усилить поиски Орхана Инанды, а после отправился в Турцию, где встретился с президентом Реджепом Эрдоганом. Турецкие власти давно требовали выдать им Орхана Инанды и закрыть лицеи «Сапат» в Кыргызстане. Правоохранители продолжали отчитываться, что ищут Орхана Инанды — точку в поисках поставил именно Эрдоган. 5 июля президент Турции лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны. Эрдоган называл Инанды «главой ФЕТО по Центральной Азии». Конфликт Эрдогана и Гюлена Гюлен выехал из Турции в 1999 году в США для лечения и не вернулся домой — из-за разногласий со своим бывшим союзником, нынешним президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Противостояние между Эрдоганом и Гюленом обострилось в 2016 году. 16 июня вышеуказанного года в столице Турции Анкаре была попытка военного переворота. Турецкие власти тогда подавили восстание, вследствие чего погибло 249 человек, более 2 тысяч были ранены. Позже Эрдоган обвинил в попытке переворота сторонников Фетхуллаха Гюлена, были задержаны тысячи человек. Но Гюлен опроверг все обвинения. После инцидентов турецкие власти начали требовать закрытия связанных с Гюленом школ по всему миру и экстрадицию членов ФЕТО. Предполагаемых членов ФЕТО, преподавателей «Себата» и родственников Гюлена похищают в разных странах и доставляют в Турцию.

