На пересечении улиц Ахунбаева и Айтматова в Бишкеке утром 4 февраля столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser и карета скорой помощи. Об этом сообщили в Управлении патрульной службы милиции Бишкека (УПСМ).

В результате аварии пассажир и водитель скорой помощи, а также водительница внедорожника получили легкие травмы.

По данным УПСМ, оба автомобиля водворили на штрафстоянку. Инспекторы выясняют причины аварии.

ДТП со «скорыми»

24 января в городе Кант Чуйской области произошла авария с участием внедорожника Lexus 470 и машины скорой помощи.

«Скорая помощь ехала с включенными мигалками, но на перекрестке навстречу выехал внедорожник, и совершил столкновение», — сообщили тогда в ГУВД Бишкека.

15 декабря произошло ДТП с автомобилем детской бригады скорой помощи – по данным Центра экстренной медицины, водитель уснул за рулем, и врезался в дерево. В результате аварии врач бригады получила перелом поясничного отдела позвоночника.

В декабре 2021 года в Бишкеке машина «скорой» столкнулась с легковушкой Subaru.