Специалисты «Бишкекгорлифт» начали проверку технического состояние лифтов в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Первую проверку 4 февраля устроили в доме по улице Боконбаева, где проверили двери, шахты и кабины лифтов. В мэрии сообщили, что этим лифтам уже 37 лет, и они работают исправно. Проверку лифтов муниципалитет начал после того, как в начале января в одном из домов Октябрьского района погиб мужчина, который входил в лифт с ребенком в коляске. В МЧС тогда сообщили, что лифт преждевременно начал движение. В итоге мужчина погиб на месте, а ребенок не пострадал. После этого инцидента в мэрии создали спецкомиссию, которая разбирается в случившемся. В нее вошли представители «Бишкекгорлифт», Госинспекции промышленности и милиции.

