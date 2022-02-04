Республиканский штаб сообщил, что на 4 февраля в Кыргызстане скончались три пациента с ранее выявленным коронавирусом. Всего за время пандемии в стране умерли 2 896 пациентов с COVID-19.

Также за сутки выявили 202 новых случая заражения:

Бишкек — 107;

Ош — 2;

Чуйская область — 46;

Ошская область — 2;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 3;

Иссык-Кульская область — 18;

Джалал-Абадская область — 14;

Баткенская область — 7.

По информации ведомства, за все время пандемии в стране выявили 199 164 случая заражения коронавирусом.

Также за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 591 человек. За все время переболели коронавирусом 189 983 человека.