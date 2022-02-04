Республиканский штаб сообщил, что на 4 февраля в Кыргызстане скончались три пациента с ранее выявленным коронавирусом. Всего за время пандемии в стране умерли 2 896 пациентов с COVID-19.
Также за сутки выявили 202 новых случая заражения:
- Бишкек — 107;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 46;
- Ошская область — 2;
- Таласская область — 3;
- Нарынская область — 3;
- Иссык-Кульская область — 18;
- Джалал-Абадская область — 14;
- Баткенская область — 7.
По информации ведомства, за все время пандемии в стране выявили 199 164 случая заражения коронавирусом.
Также за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 591 человек. За все время переболели коронавирусом 189 983 человека.
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