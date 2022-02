Журналист-расследователь и основатель YouTube-канала Temirov Live Болот Темиров написал заявление в Генпрокуратуру в отношении сотрудников органов внутренних дел. Об этом 4 декабря он написал на своей фейсбук-странице и опубликовал часть письма надзорного органа. В нём говорится, что Генпрокуратура перенаправила заявление Темирова в прокуратуру Бишкека В документе сообщается, что заявление написано из-за распространения видеозаписей об обыске в офисе и личной жизни сотрудников команды Temirov Live в соцсетях. Столичная прокуратура должна рассмотреть заявление и уведомить Темирова о результатах. Что за видеозаписи? В отношении сотрудников Temirov Live началась травля после обыска в их офисе и задержания журналиста Болота Темирова и акына Болота Назарова. При задержании Темирова сотрудники правоохранительных органов забрали все компьютеры и технику журналистов Temirov Live. После этого в социальных сетях появились видео с внутренними документами редакции. Авторы видео манипулировали информацией и искажали данные, пытаясь скомпрометировать журналистов. Помимо этого, в социальных сетях появились и видео, на которых заметно, что за сотрудниками редакции следили – в том числе интимное видео одной из сотрудниц. Сама девушка сообщила, что ранее люди, представившиеся сотрудниками ГКНБ, шантажировали ее публикацией этого видео и требовали шпионить за командой Темирова. Слежка и шантаж. Как устроена кампания травли журналиста Болота Темирова Задержание Болота Темирова. Фото: Азиза Раибердиева Задержание двух Болотов Милиция задержала основателя Temirov Live Болота Темирова и акына-импровизатора Болота Назарова 22 января. Темирова задержали прямо в офисе Temirov Live после нескольких часов обыска. Милиция настаивает, что в заднем кармане у Темирова обнаружили наркотики. Назарова, который озвучивает расследования Temirov Live на кыргызском языке, задержали на улице и тоже «нашли» у него гашиш при задержании. Болот Темиров сразу же при задержании заявил, что наркотики ему подкинули. Темирова и Назарова подозревают в «Незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта». Также Назарова подозревают в «Склонении к употреблению наркотических средств и психотропных веществ». И Темиров, и Назаров связывают свои задержания со своей деятельностью и выходом расследования Temirov Live о бизнесе семьи Камчыбека Ташиева. Болот Темиров и Болот Назаров сейчас находятся под подпиской о невыезде. Читать по теме: Журналисты Temirov Live и жена Болота Темирова вышли с допроса

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!