Журналист-расследователь и основатель YouTube-канала Temirov Live Болот Темиров написал заявление в Генпрокуратуру в отношении сотрудников органов внутренних дел. Об этом 4 декабря он написал на своей фейсбук-странице и опубликовал часть письма надзорного органа.

В нём говорится, что Генпрокуратура перенаправила заявление Темирова в прокуратуру Бишкека

В документе сообщается, что заявление написано из-за распространения видеозаписей об обыске в офисе и личной жизни сотрудников команды Temirov Live в соцсетях.

Столичная прокуратура должна рассмотреть заявление и уведомить Темирова о результатах.

Что за видеозаписи?

В отношении сотрудников Temirov Live началась травля после обыска в их офисе и задержания журналиста Болота Темирова и акына Болота Назарова.

При задержании Темирова сотрудники правоохранительных органов забрали все компьютеры и технику журналистов Temirov Live. После этого в социальных сетях появились видео с внутренними документами редакции. Авторы видео манипулировали информацией и искажали данные, пытаясь скомпрометировать журналистов.

Помимо этого, в социальных сетях появились и видео, на которых заметно, что за сотрудниками редакции следили – в том числе интимное видео одной из сотрудниц. Сама девушка сообщила, что ранее люди, представившиеся сотрудниками ГКНБ, шантажировали ее публикацией этого видео и требовали шпионить за командой Темирова.

Задержание Болота Темирова. Фото: Азиза Раибердиева

Задержание двух Болотов

Милиция задержала основателя Temirov Live Болота Темирова и акына-импровизатора Болота Назарова 22 января.

Темирова задержали прямо в офисе Temirov Live после нескольких часов обыска. Милиция настаивает, что в заднем кармане у Темирова обнаружили наркотики. Назарова, который озвучивает расследования Temirov Live на кыргызском языке, задержали на улице и тоже «нашли» у него гашиш при задержании.

Болот Темиров сразу же при задержании заявил, что наркотики ему подкинули.

Темирова и Назарова подозревают в «Незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта». Также Назарова подозревают в «Склонении к употреблению наркотических средств и психотропных веществ». И Темиров, и Назаров связывают свои задержания со своей деятельностью и выходом расследования Temirov Live о бизнесе семьи Камчыбека Ташиева.

Болот Темиров и Болот Назаров сейчас находятся под подпиской о невыезде.

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