Фото: Кайрат Замирбеков 5 февраля в Бишкеке у здания Минздрава прошел митинг против министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Приняли участие в митинге порядка 500 человек, ближе к финалу количество людей немного увеличилось. Фото: Кайрат Замирбеков Фото: Кайрат Замирбеков Участники митинга обвинили министра в трайбализме, утверждая, что он критично высказался о жителях Таласа и должен принести извинения. Министра на плакатах называли аконитом — ранее он предлагал с помощью настойки корня ядовитого растения лечить коронавирус. Фото: Кайрат Замирбеков Фото: Кайрат Замирбеков Кроме того, они критиковали его реформы, приведшие к расформированию некоторых медучреждений. Например, среди участников митинга были сотрудницы Диагностического центра. Они сказали, что из-за реформ министра без работы остались около 200 сотрудников центра. Фото: Кайрат Замирбеков Фото: Кайрат Замирбеков О том что против министра проведут митинг еще накануне заявил Сабыр Джумабеков. Его Алымкадыр Бейшеналиев 4 февраля снял с должности директора БНИЦТО — на базе центра откроют больницу скорой помощи. Сабыр Джумабеков выступил на митинге у минздрава. В поддержку Джумабекова выступили его пациенты, а также артисты Ибрагим Джунусов и Кубик Калыков, акын Амантай Кутманалиев и манасчи Азиз Биймырза уулу. Участники митинга требовали отставки Алымкадыра Бейшеналиева. Сам министр сказал, что уходить с поста не намерен. Фото: Кайрат Замирбеков Фото: Кайрат Замирбеков «Все встанет на свои места. Он будет отвечать за все, что сделал. Если он прав, то пусть судится и доказывает это. А выводить людей на митинги сейчас все могут, если деньги есть», — сказал глава минздрава о Сабырбеке Джумабекове. Были у минздрава и те, кто поддерживает министра. У министерства стояла женщина с плакатом «Министр вперед! Народный министр!» Фото: Кайрат Замирбеков

