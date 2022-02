Депутат Дастан Бекешев обратился к президенту Садыру Жапарову. «Я предлагаю президенту Садыру Жапарову доверить мне реформу в социальных отчислениях и в выплате пенсий. Сам Соцфонд не сможет пойти на кардинальные изменения», — сказал он. Бекешев сказал, что 4 февраля Соцфонд делал презентацию и сообщил, что в сфере соцотчислений необходимы изменения. «Сегодня пенсионеры справедливо требуют увеличения пенсий, но государство не может этого сделать потому что одного пенсионера обеспечивает 0,8 работник. Граждане со средним возрастом с опаской думают о будущей пенсии, а молодёжь так вовсе не надеется на достойную пенсию», — говорит Бекешев. Он считает, что государство в тупике. «Увеличивать пенсионный возраст нельзя — это повлечет социальные потрясения и придётся свернуть даже маломальские изменения до лучших времён. А в это время, предприниматели и работники недовольны высокими отчислениями в Социальный фонд и продолжают отчислять крохи либо вообще выплачивать заработную плату без оформления. Так продолжать нельзя», — считает политик. У Дастана Бекешева есть предложения: отменить подоходный налог и совместить его с социальными отчислениями, превратив в социальный налог в размере 15% от дохода;

значительно сократить освобождения и льготы по подоходному налогу и сократить льготников по социальным отчислениям;

убрать некоторые вычеты по подоходному налогу;

придётся отменить патенты, а вместо этого дать возможность уплаты с дохода 15% в упрощенном порядке;

применить принцип «Платят все» и убрать освобождения по отчислениям в СоцФонд;

15% социального налога расщепить на подоходный налог (5%), накопительную часть (2,5%), выплату в медицинское страхование (2,5%) и остальные 5% в пенсионный фонд.

