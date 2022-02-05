Депутат Дастан Бекешев обратился к президенту Садыру Жапарову.

«Я предлагаю президенту Садыру Жапарову доверить мне реформу в социальных отчислениях и в выплате пенсий. Сам Соцфонд не сможет пойти на кардинальные изменения», — сказал он.

Бекешев сказал, что 4 февраля Соцфонд делал презентацию и сообщил, что в сфере соцотчислений необходимы изменения.

«Сегодня пенсионеры справедливо требуют увеличения пенсий, но государство не может этого сделать потому что одного пенсионера обеспечивает 0,8 работник. Граждане со средним возрастом с опаской думают о будущей пенсии, а молодёжь так вовсе не надеется на достойную пенсию», — говорит Бекешев.

Он считает, что государство в тупике.

«Увеличивать пенсионный возраст нельзя — это повлечет социальные потрясения и придётся свернуть даже маломальские изменения до лучших времён. А в это время, предприниматели и работники недовольны высокими отчислениями в Социальный фонд и продолжают отчислять крохи либо вообще выплачивать заработную плату без оформления. Так продолжать нельзя», — считает политик.

У Дастана Бекешева есть предложения: