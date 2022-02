В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области сообщили, что родственники 61-летнего жители села Темировка похоронили его, сказав, что он умер от коронавируса. Однако мужчина умер насильственной смертью. По данным УВД, в соцсетях распространилась информация, что якобы милиция Иссык-Куля не приняла никаких мер для раскрытия этого преступления. Правоохранители заявили, что эта информация не соответствует действительности. Иссык-Кульская районная прокуратура провела проверку и установила, что мужчина умер после драки со своим 30-летним племянником. Опрошенная 51-летняя жительница села Темировка сообщила, что в ночь с 20 на 21 января 2022 года произошла драка между её сыном Д.М. и братом Ж.А. Утром она обнаружила безжизненное тело брата у себя дома. Не сообщив в правоохранительные и другие госорганы, они провели похороны погибшего. На похоронах сообщили, что он умер от COVID-19. Прокуратура 1-февраля возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, причинившие по неосторожности смерть человека». На следующий день была произведена эксгумация и была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Тогда же оперативники задержали 30-летнего Д.М. в Бишкеке. В настоящее время Иссык-Кульская районная прокуратура продолжает расследование.

