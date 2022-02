Фото: Администрация президента В Пекине открыли Зимние Олимпийские игры. Кыргызстан представлял горнолыжник Максим Гордеев. Известно, что вместе с ним в Пекин поехал его тренер Игорь Борисов, а также ряд чиновников: сотрудница олимпийского комитета Чолпон Жумагазиева, президент НОК Садыр Мамытов и генеральный секретарь Кылычбек Сарбагишев. Прибыл на открытие Олимпиады и президент Садыр Жапаров. Максим Гордеев — мастер спорта Кыргызской Республики, чемпион Кыргызстана 2017 года в слалом-гиганте и слаломе. Слалом – скоростной спуск с горы на лыжах по трассе (450-500 м), с расставленными на всей ее протяженности воротами. Спортсменам необходимо проехать через все ворота шириной 3,5 – 4 метра. При этом, с крутого спуска лыжники развивают скорость в среднем до 40 км/ч. Гигантский слалом от обычного отличается протяженностью трассы (от 800 метров до 2 километров), шириной ворот (до 8 м) и средней скоростью, которую развивают спортсмены на такой трассе. Она достигает 65 км/ч.

