Канал журналистов-расследователей Temirov Live опубликовал видео о поездке президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр. Журналисты выяснили, что президент полетел в Китай на самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000. На таком же частном самолете президент летал в Глазго на экономический саммит осенью 2021 года. Тогда его администрация подтвердила полет президента на частном самолете. Администрация президента настаивала, что решение о вылете на частном самолёте принято в связи с тем, что принимающая сторона сообщила о невозможности приземления в стране самолета ТУ-154, на котором летает президент. По информации Temirov Live, ориентировочная сумма часа полета на этом частном самолете — 11 700 долларов. Полет от Бишкека до Пекина длился 4,5 часа — то есть, обошлось все это в 52 650 долларов (4 400 000 сомов). «Не вопрос, если это вынужденная мера. Но почему это умалчивается? А если это не бюджетные деньги? И кто-то оплатил полет?» — спрашивает журналист Актилек Капаров. А что не так с бортом №1? Президенты Кыргызстана имеют свой самолет — ТУ-154. Во времена СССР он считался самым безопасным. Достался авиалайнер Кыргызстану в 2006 году. По данным российских СМИ, в том году президент Владимир Путин подарил этот самолёт тогдашнему главе государства Курманбеку Бакиеву. В Кыргызстане президентский самолет используют более 15 лет, известно, что общий срок его использования почти достиг 30 лет. Пилот президентского самолёта Турат Исмаилов в 2015 году пожаловался, что советский самолёт устарел и сильно шумит. В 2019 году при возвращении президента Сооронбая Жээнбекова из Санкт-Петербурга из-за технических проблем самолет не смог подняться в воздух. В Жогорку Кенеше не раз поднимали вопрос об обновлении борта №1, но дальше разговоров дело не дошло.

