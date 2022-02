Тамила Маматова и бюст Таттыбуу Турсунбаевой Скульптор Тамила Маматова показала созданный ею бюст актрисы Таттыбуу Турсунбаевой. «Клоопу» Маматова сообщил, что бюст Турсунбаевой презентуют уже в конце февраля или начале марта в фойе Кыргызского драмтеатра. Пока работа сделана из глины, но в итоге будет из композитного материала. Бюст популярной советской актрисы лишь один из экземпляров будущей коллекции. Маматова создаст также скульптуры других знаковых деятелей кыргызского кино — проект продлится еще два-три года. Тамила Маматова — скульптор, ставшая известной благодаря своему дипломному проекту. Она создала статую классика литературы Чынгыза Айтматова. После того, как фото скульптуры Чынгыза Айтматова попало в соцсети, о ней писали в том числе иностранные СМИ. Сама Маматова мечтает, чтобы эту скульптуру отлили в бронзе и действительно установили в Бишкеке. «Я была достаточно замкнутой, не хотелось хвастаться своей работой, поэтому снимки показывала только знакомым. Многие советовали обнародовать их и выложить в Facebook. Осенью прошлого года я подумала: “Почему бы и нет?”», — рассказывала она. Тамила Маматова и скульптура Чынгыза Айтматова

