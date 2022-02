Руководитель аппарата полпредства президента в Баткенской области Алихан Ураимов ударил блогерку и журналистку Батмакан Жолдубаеву в акимиате Исфаны. В УВД Баткенской области сообщили, что журналистка обратилась в милицию Лейлекского района с заявлением. Назначена экспертиза. Видео: Kaktus.Media По словам Жолдубаевой, чиновник всячески пытался мешать её работе. Она приехала в акимиат Исфаны, где проходило заседание депутатов Жогорку Кенеша партий «Ишеним» и «Ынтымак». «Я сказала, что как журналист хочу поучаствовать. Он заявил, что я не представляю официальное СМИ, и пытался вывести меня из зала заседания. Потом отобрал телефон, ударил и потащил меня за волосы», — рассказала Жолдубаева. В пресс-службе полномочного представителя президента в Баткенской области пока не прокомментировали этот инцидент.

