Сотрудники Службы внутренних расследований и Госкомитета нацбезопасности 4 февраля задержали двух милиционеров города Каракол с поличным. «Установлено, что следователь ГОВД Каракола старший лейтенант милиции Т.Б.Т. и оперуполномоченный ОУР капитан милиции А.К.Т. вымогали денежные средства за прекращение досудебного производства», — сообщили в ГКНБ. Задержание милиционеров в Караколе. Фото: ГКНБ Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки». Милиционеров водворили в ИВС ОВД Тюпского и Джеты-Огузского районов Иссык-Кульской области. Ведется следствие. По данным СМИ, задержанный следователь — сын замначальника ГУВД Бишкека Тилека Тюкебаева — Баатырбек Тюкебаев.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!