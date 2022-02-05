За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 899 человек.
Также за сутки COVID-19 подтвердился у 162 человек. Больше всего заболевших в столице.
- Бишкек — 92;
- Чуйская область — 42;
- Джалал-Абадская область — 7;
- Баткенская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 9;
- Нарынская область — 5;
- Таласская область — 1;
- Ош — 2.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 199 326 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 5 февраля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 913 пациентов. Еще 3 609 человек находятся на амбулаторном лечении.
Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 385 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 190 368 человек.
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