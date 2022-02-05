По факту избиения двухлетнего ребенка в Сокулуке возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили, что подозреваемый — 35-летний житель Сокулукского район С.А., который является работодателем родителей ребенка. Его задержали и водворили в ИВС.

В сообщении говорится, что 3 февраля 2022 года примерно в 21.30 часов поступило сообщение в ОВД о том, что в территориальную больницу доставили ребенка К.Е. 2020 года рождения с тяжкими телесными повреждениями. Были назначены необходимые экспертизы.

Ребенок находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и конечностей, кровоподтеками и ссадинами лица.

Мать ребенка дала показания, что мальчика избил её работодатель. Расследование продолжается.

Отец мальчика говорит, что это не первый раз, когда работодатель избил ребенка. По его словам, он избивал и его, и его жену.

«Я видел как он это делает [издевается над ребенком], но я боялся что-либо предпринимать, потому что он угрожал расправой моей семье и моим детям», — сказал он на видео.

По предварительным данным, родители ребенка работали у задержанного, присматривая за скотом. У них возникли задолженности перед ним.

Насилие в отношении детей

По данным минобразования, в 2021 году выявили 417 детей, которые подверглись насилию и жестокому обращению. В отношении 118 из них совершили сексуальное насилие.

В 2020 году в стране зарегистрировали 287 фактов насилия в отношении несовершеннолетних. Зачастую насилие в отношении детей применяют сами родители или родственники.

Почти половину всех фактов насилия — 48% — зарегистрировали в так называемых «благополучных семьях», еще 39% произошли в семьях с трудной жизненной ситуацией.

Как помочь детям, страдающим от насилия?

Если вы – ребенок, ставший жертвой насилия или очевидец насилия в отношении несовершеннолетнего, вы можете позвонить на телефон доверия для детей по номеру 111. Это анонимно и бесплатно.

Центр принимает звонки со всех регионов страны, а также работает ежедневно и круглосуточно. Вас могут проконсультировать и оказать психологическую помощь. Если вам нужна помощь правоохранительных органов, обращение перенаправят к ним.

Также работают центры помощи детям, пострадавшим от насилия:

Чуйская область: Бишкек, ул. Карасаева №73. Телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934

Ошская область: Ош, ул. Гапара Айтиева, 5/1. Телефон: 03222 62288

Талаская область и Талас. Телефон: 0778 4366775