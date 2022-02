Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что не намерен покидать свою должность. Он считает, что на митинг за его отставку вышли сторонники недавно уволенного директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Джумабекова. «Кто они такие? За что я должен уходить? За то, что я коррупционеров убираю? Почему министр должен уходить в отставку, когда он делает правильное дело, исправляет все ошибки, которые были допущены ранее?» — возмутился Бейшеналиев в интервью изданию 24.kg. 5 февраля в Бишкеке к зданию минздрава вышли около 500 человек с требованием отставки министра здравоохранения. Против Бейшеналиева выступили в том числе медики. По их словам, из-за реформ министра многие остались без работы. Также на митинге присутствовал уволенный директор БНИЦТО. Его пришли поддержать артисты Ибрагим Жунусов, Кубик Калыков и акын Амантай Кутманалиев. Однако Бейшеналиев считает, что Джумабеков «в агонии», поэтому «борется до конца». «Все встанет на свои места. Он будет отвечать за все, что сделал. Если он прав, то пусть судится и доказывает это. А выводить людей на митинги сейчас все могут, если деньги есть», — сказал глава минздрава. Днем ранее Бейшеналиев уволил Джумабекова и подписал приказ об открытии на базе БНИЦТО клинической больницы скорой помощи. Бейшеналиев утверждает, что по документам БНИЦТО не существует с 2015 года, а Джумабеков «семь лет творил, что хотел». «[Сабырбек Джумабеков] будет отвечать за эти семь лет на суде. Я ему сказал: “Ищи хорошего адвоката”», — заявил министр. Глава Минздрава уволил директора БНИЦТО Сабырбека Джумабекова. На базе центра откроют больницу скорой помощи

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!