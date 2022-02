В Кыргызстане набирает популярность кыргызский сериал «Акыркы сабак» (Последний урок), снятый Русланом Акуном при поддержке Интерньюс. Сериал рассказывает историю школьников в Нарыне, которые сталкиваются с криминалом, бытовой коррупцией, насилием в семье, а также рэкетом и буллингом в школе. Также в сериале отражены социальные проблемы Кыргызстана — такие как бедность и миграция. Главному герою Урмату приходится работать, пропуская уроки, чтобы помочь своей матери. Его отец уехал на заработки в Россию и забыл про них. Кроме этого, в жизни подростков происходят множество событий. Они борются, переживают, мечтают и любят.

С первых дней показа картина получила позитивные отклики от зрителей. Создатели фильма хотели вдохновить молодежь Кыргызстана стремиться к самообразованию, взаимоуважению, ставить смелые цели и достигать их. Всего в кинокартине «Акыркы сабак» 10 серий. Сериал показывали с 18 декабря на ОТРК по две серии каждые выходные. Сейчас его можно посмотреть на Youtube-канале Bairak group. Руслан Акун Сам режиссер Руслан Акун отметил, что после выхода кинокартины «Салам, Нью-Йорк» ему писали письма благодарности о том, что его фильм вдохновил людей достигать своих целей. «Всегда хотел снять такую историю, чтобы вдохновить людей, особенно молодежь, следовать своей мечте», — сказал он на премьере сериала. И, кажется, сериал, действительно, вдохновляет. Только что разговаривала с продюсером сериала "Акыркы сабак". Он поведал о том, что ему звонят из Нарына и Баткена, где курсы IT и английского забиты под завязку и там приходится теперь открывать дополнительные места. Вот что значит импакт-контент. — гүлжан (@gukushka) February 5, 2022 Руслан Акун – известный режиссер-постановщик. Он снял фильмы «Салам, Нью-Йорк!», «Каникулы офлайн», «В поисках мамы», «Кок-бору». После выхода сериала «Акыркы сабак» он рассказал, что его детство прошло в Нарыне, где многие ребята были замешаны в криминале. «Я запросто мог бы пойти по такому пути и не стал бы тем, кем я стал сейчас, если бы не одна история», — добавил он и рассказал ту историю, которая вдохновила его учиться и поехать в Америку. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Production (@bairak_group) Акун — выпускник Школы кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета (USC). Его работы неоднократно участвовали в кыргызских и зарубежных кинофестивалях, занимая призовые места.

