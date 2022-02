В Пекине 6 февраля состоялась встреча президента Садыра Жапарова с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Как сообщает пресс-служба главы государства, по итогам встречи Китай предоставит Кыргызстану 5 млн доз вакцины от коронавируса и безвозмездную помощь в сфере безопасности на сумму 50 млн юаней ($7,9 млн). Си Цзиньпин. Фото: Wikimedia Commons По данным ведомства, Си Цзиньпин отметил, что партнёрство между Китаем и Кыргызстаном впервые за 30 лет вышло на беспрецедентный уровень. Также Си Цзиньпин подчеркнул необходимость поэтапного возобновления авиасообщения между странами и увеличения грузопотока через КПП «Торугарт» и «Иркештам». Кроме того, он отметил важность строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Садыр Жапаров его поддержал. В свою очередь, Жапаров предложил создать Кыргызско-китайский инвестиционный фонд с общим капиталом в $1 млрд для финансирования двусторонних проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Он поблагодарил лидера Китая за постоянные гранты и добавил, что за счет этого в Кыргызстане проводилась и будет проводиться реконструкция ирригационных сетей. В январе 2020 года после выявления коронавируса в китайском городе Ухань и его распространения, Кыргызстан закрыл границу с соседним государством и приостановил авиасообщение. Для предотвращения распространения вируса в таможенных пропускных пунктах «Иркештам» и «Торугарт» были введены ограничения для грузовых и пассажирских перевозок. С тех пор прошло два года, но с того времени сократился объем грузоперевозок.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!