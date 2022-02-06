В селе Маевка Аламудунского района 6 февраля произошел крупный пожар. По данным МЧС, загорелся склад, расположенный по соседству с жилыми домами. По предварительным данным, пострадавших нет.

Для тушения пожара привлекли пять пожарных расчетов, штаб и оперативную группу МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 14:04. В 15:32 огонь удалось локализовать.

Пожар на складе в Маевке. Фото: МЧС

На месте тушения пожара ситуацию контролирует замминистра Урматбек Шамырканов. Причина возгорания выясняется.

По данным Kaktus.Media, в складе хранились масла для большегрузов.

Ранее, в мае 2021 года, в этом же селе был крупный пожар. Тогда загорелся мебельный цех.