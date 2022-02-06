Аида Салянова — экс-генпрокурор, была депутаткой шестого созыва и главой Минюста. Открыто критиковала президента Алмазбека Атамбаева с начала 2015 года. В 2016 году, будучи депутаткой «Ата-Мекена».

В начале 2017 года ее вызвали на допрос по делу Елисеева, юриста сына Курманбека Бакиева Максима. По этому делу ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой до 2029 года, потому что у нее есть маленький ребенок. Из-за уголовного дела депутатство Саляновой было досрочно приостановлено.