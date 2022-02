26 человек баллотируются на повторных выборах в парламент от округа №29 в Бишкеке. Это самые разные деятели — врачи и журналистки, спортсмены и волонтеры, экс-депутаты и госслужащие. Рассказываем. Абдурахманхаджи Муртазалиев — спортсмен, призер чемпионатов мира, мастер спорта по джиу-джитсу и грэпплингу. Член НОК. Волонтер. Аида Салянова — экс-генпрокурор, была депутаткой шестого созыва и главой Минюста. Открыто критиковала президента Алмазбека Атамбаева с начала 2015 года. В 2016 году, будучи депутаткой «Ата-Мекена». В начале 2017 года ее вызвали на допрос по делу Елисеева, юриста сына Курманбека Бакиева Максима. По этому делу ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой до 2029 года, потому что у нее есть маленький ребенок. Из-за уголовного дела депутатство Саляновой было досрочно приостановлено. Алмаз уулу Аскар — глава ЦИМ, активист. Был лидером партий «Наш народ» и «Эл Умуту». Анара Исираилова — информации о ней почти нет, но ранее она баллотировалась от Аламединского округа №25. Аспек уулу Азамат — юрист, баллотировался в горкенеш от «Улуу-Журт». Был советником вице-мэра Бишкека. Бакыт Бакиров — информации нет. Фото: Вечер трудного дня Бакыт Болотбеков — председатель правления «АИС Хоум» и зампред партии «Жаратман эл». Юрист, глава юридической компании «Мега ГРОН». Бакыт Саадабаев — информации нет. Гуля Алмамбетова — была советницей нескольких мэров Бишкека. Баллотировалась в Бишкекский горкенеш от НДПК. Зуфар Хакимходжаев — кандидат медицинских наук, врач-уролог. Евгения Строкова — депутатка шестого созыва, сторонница Сооронбая Жээнбекова. Когда получала критику — обвиняла в этом некое «онколобби». До депутатства преподавала в школе. Считает, что закон об НКО «слишком мягкий». Ильяс Курманов — кандидат политических наук, сын экс-торага Жогорку Кенеша Зайнидина Курманова. Автор книги «Представительная власть кыргызов». Ирина Карамушкина — социал-демократка, верная сторонница бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Депутатка шестого созыва. Кристина Босивская — известна как журналистка «Мир 24», ранее работала на НБТ, «Пирамиде», «Европе Плюс», «Ош Пирим». Преподавательница кафедры журналистики КРСУ. Волонтерка. Ранее баллотировалась в депутаты от «Ата-Журт Кыргызстан». Майрамбек уулу Калыс — информации нет. Медер Абышев — человек с такими инициалами работал в аппарате Министерства юстиции. Других данных пока нет. Муратбек Султанбеков — директор «APMS-Международная компания торговли будущего поколения ЛТД». Врач, предприниматель, участник эко-пробегов и изобретатель. Назгуль Жолдошова — координаторка проекта программного центра ОБСЕ в Бишкеке. Консультировала молодежный комитет мэрии Оша по проекту «Молодежный парламент города Оша». С 2011 по 2020 год работала основательницей и руководительницей Молодежного парламента Кыргызстана. Нуржан Джумагазиева — преподавательница кафедры журналистики КНУ. Нурлан Маматкулов — директор «Азия Проект Групп». Также указан как учредитель «Вайс-Риэлторс ЛТД». Рафаэл Токмулин — онколог. Рыскан Джоомартова — директриса «ЫРЫС студии» и кинотеатра «Октябрь». Улукбек Тургунбаев — информации нет. Шайлообек Атазов — депутат шестого созыва, сторонник признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. На парламентских выборах в 2020 году баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых. Спортсмен. Эдиль Бейшенбаев в 2021 году баллотировался в Бишкекский городской кенеш, причем от двух партий — весной от «Ата-Журт — Кыргызстан», а летом — от «Эмгек». Эльнура Алканова — экс-журналистка, известна как сторонница признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Баллотировалась в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан». Повторные выборы пройдут 27 февраля.

