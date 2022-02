Фото: Кабар Президенты Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана посетили приветственный прием, проведенный от имени китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщил «Кабар». Прием, который посетили Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон, состоялся 4 февраля. Лидеры центральноазиатских государств посетили Пекин ради открытия Зимних Олимпийских игр.

