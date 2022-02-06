Участники перестрелки в центре Бишкека отпущены под домашний арест. Информацию подтвердили изданию Kaktus.Media в ГУВД столицы.

Сообщается, что 4 февраля состоялось первое судебное заседание по этому делу. Представители обвиняемых ходатайствовали об изменении пресечения из-за отсутствия претензий у пострадавших. Суд это ходатайство удовлетворил, и подозреваемых отпустили из зала суда.

Что за перестрелка?

22 декабря недалеко от пересечения улицы Боконбаева и проспекта Эркиндик произошла перестрелка неизвестных мужчин. На опубликованном видео можно заметить, что в потасовке участвуют около 10 человек, а у одного из участников драки в руках автомат. У других — пистолеты.

Тогда в пресс-службе ГУВД Бишкека журналисту «Клоопа» сообщили, что факт зарегистрировали в журнале учета информации и начали предварительное расследование.

Позже милиция нашла нескольких участников перестрелки и задержала их. Под стражей оказались шесть мужчин от 29 до 39 лет.

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