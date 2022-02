Участники перестрелки в центре Бишкека отпущены под домашний арест. Информацию подтвердили изданию Kaktus.Media в ГУВД столицы. Сообщается, что 4 февраля состоялось первое судебное заседание по этому делу. Представители обвиняемых ходатайствовали об изменении пресечения из-за отсутствия претензий у пострадавших. Суд это ходатайство удовлетворил, и подозреваемых отпустили из зала суда. Что за перестрелка? 22 декабря недалеко от пересечения улицы Боконбаева и проспекта Эркиндик произошла перестрелка неизвестных мужчин. На опубликованном видео можно заметить, что в потасовке участвуют около 10 человек, а у одного из участников драки в руках автомат. У других — пистолеты. Тогда в пресс-службе ГУВД Бишкека журналисту «Клоопа» сообщили, что факт зарегистрировали в журнале учета информации и начали предварительное расследование. Позже милиция нашла нескольких участников перестрелки и задержала их. Под стражей оказались шесть мужчин от 29 до 39 лет.

