Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что частный самолет, на котором Садыр Жапаров полетел в Пекин, арендован не на деньги госбюджета. «Все сопутствующие расходы были покрыты за счет внебюджетных средств, из республиканского бюджета ничего не тратилось», — сказал он журналистам. По словам Султанбаева, безопасный срок эксплуатации Борта № 1 Ту-154 закончился, а для перелета делегации во главе с президентом страны нужно обеспечивать высокий уровень безопасности. Известно, что в Кыргызстане самолет эксплуатируют больше 15 лет, а самому Ту-154 почти 30 лет. Он уже ломался при правлении Сооронбая Жээнбекова. Султанбаев добавил, что если бы делегация полетела рейсовыми самолетами, то расходы были бы также значительны, учитывая дальние расстояния и пересадки. «Возвращаясь к теме борта № 1 сообщаем, что на данный момент ведется работа, и в ближайшее время высокие делегации Кыргызстана будут использовать для перелета новый компактный борт. Он не приобретается в собственность, а будет оформлен за символическую единовременную арендную плату. Кыргызская сторона будет нести расходы только по заправке и обслуживанию самолета», — отметил пресс-секретарь. Ранее журналисты-расследователи Temirov Live выяснили, что президент полетел в Китай на самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000. На таком же частном самолете президент летал в Глазго на экономический саммит осенью 2021 года. Тогда администрация подтвердила полет президента на частном самолете. В ведомстве настаивали, что решение о вылете на частном самолёте принято в связи с тем, что принимающая сторона сообщила о невозможности приземления в стране самолета ТУ-154, на котором летает президент. По информации Temirov Live, ориентировочная сумма часа полета на этом частном самолете — 11 700 долларов. Полет от Бишкека до Пекина длился 4,5 часа — то есть, обошлось все это в 52 650 долларов (4 400 000 сомов). «Не вопрос, если это вынужденная мера. Но почему это умалчивается? А если это не бюджетные деньги? И кто-то оплатил полет?» — спрашивал журналист Актилек Капаров.

