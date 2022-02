Суд отпустил зампрокурора Октябрьского района Алтынбека Айдарова, задержанного за вымогательство взятки. По данным СМИ, он признал вину и возместил государству ущерб. Подтвердить информацию в пресс-службе суда не удалось. На момент публикации она была недоступна для комментариев. Сотрудники ГКНБ задержали его 17 ноября. По версии следствия, зампрокурора вымогал $5 тысяч у правоохранителей. На видео сотрудники ГКНБ, в качестве доказательства вымогательства, показали одну из последних моделей iPhone 13 Pro, цена которого начинается от 100 тысяч сомов. Задержание зампрокурора Октябрьского района Бишкека. Фото: ГКНБ «В результате задержания и обыска добыты вещественные и документальные доказательства о получении работником прокуратуры части суммы в размере более 200 тысяч сомов», — сообщили тогда в ГКНБ. После этого Первомайский райсуд заключил его под стражу до 17 января в СИЗО ГКНБ.

