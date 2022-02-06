За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 902 человека.

Также за сутки COVID-19 подтвердился у 110 человек. Больше всего заболевших в столице.

Бишкек — 56;

Чуйская область — 18;

Джалал-Абадская область — 5;

Баткенская область — 6;

Иссык-Кульская область — 12;

Ош — 10.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 199 436 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 6 февраля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 855 пациентов. Еще 3 429 человек находятся на амбулаторном лечении.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 341 пациент. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 190 709 человек.