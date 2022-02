За 2020 год государственный бюджет потерял примерно 1 млрд сомов из-за серого импорта смартфонов, заявил 7 февраля директор Ассоциации информационной безопасности и развития IT-инфраструктуры Айбек Баканов. Он объяснил, что по информации Гостаможни, в 2020 в Кыргызстан завезли 1 млн 800 тыс телефонов, но, по данным службы регулирования связи, количество завезенных смартфонов составляет почти четыре млн. «Разница составляет 2 млн телефонов в год, это примерно 1 млрд сомов в год, если не учитывать другие пошлины», — сказал Баканов и добавил, что ущерб бюджету может приближаться и к 5 млрд сомов в год. Поэтому, считает глава ассоциации, в Кыргызстане необходимо принять закон о платной регистрации мобильных устройств при ввозе. Проект такого закона опубликовали для общественного обсуждения в конце декабря 2021 года. Тогда в Министерстве цифрового развития сообщили, что основная идея проекта — борьба с коррупцией и кражами техники. Баканов считает, что принятие этого закона позволит прийти международным компаниям на местный рынок. Сейчас, как пояснил директор ассоциации, из-за нелегального импорта официальным представителям невыгодно работать на рынке Кыргызстана. «Поэтому у нас нет официальных сервис-центров для обслуживания. Люди не могут пойти к представителю и поменять экран [телефона]. Если нет представителей, мы лишены и возможности получать новинки раньше, а также купить телефон в рассрочку без процентов», — сказал он. Баканов рассказал, что плата за регистрацию ввезенного телефона по IMEI-коду* составит 700 сомов. Он считает, что это не скажется на стоимости смартфонов для конечного потребителя. *IMEI-код – это уникальный код из 15 цифр, который присваивается каждому мобильному устройству на этапе производства и служит для распознания устройства в сети. «Все уже имеющиеся в стране телефоны зарегистрируют бесплатно. 99% людей даже не узнают об этом», — добавил Баканов. В законопроекте говорится, что физлица должны будут зарегистрировать свои устройства в течение года. При смене владельца устройства, его новый хозяин должен будет уведомить об этом оператора связи в течение 10 дней. Иначе устройство отключат от сети.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!