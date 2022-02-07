Подозреваемого в избиении двухлетнего ребенка в Сокулуке арестовали на срок следствия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. Сокулукский райсуд водворил мужчину на два месяца в СИЗО-1 Бишкека.

В избиении подозревают 35-летнего работодателя родителей ребенка.

3 февраля 2022 года примерно в 21:30 в милицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили двухлетнего мальчика с тяжкими телесными повреждениями.

Ребенок попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и конечностей, кровоподтеками и ссадинами лица.

Мать ребенка дала показания, что мальчика избил её работодатель. Отец мальчика говорит, что избиение произошло не в первый раз. По его словам, подозреваемый избивал и его, и его жену.

«Я видел как он это делает (издевается над ребенком), но я боялся что-либо предпринимать, потому что он угрожал расправой моей семье и моим детям», — сказал отец ребенка на видео.

По предварительным данным, родители ребенка работали у задержанного, присматривая за скотом. У них возникли задолженности перед ним.

Как помочь детям, пострадавшим от насилия?

Если вы – ребенок, пострадавший от насилия или очевидец насилия в отношении несовершеннолетнего, то можете позвонить на телефон доверия для детей по номеру 111. Это анонимно и бесплатно.

Центр принимает звонки со всех регионов страны, а также работает ежедневно и круглосуточно. Вас могут проконсультировать и оказать психологическую помощь. Если вам нужна помощь правоохранительных органов, обращение перенаправят к ним.

Также в Кыргызстане работают центры помощи детям, пострадавшим от насилия:

Чуйская область: Бишкек, ул. Карасаева №73. Телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934

Ошская область: Ош, ул. Гапара Айтиева, 5/1. Телефон: 03222 62288

Талаская область и Талас. Телефон: 0778 4366775

Иссык-Кульская область: Каракол, ул. Жамансариева № 163. Телефоны: 03922 50405, 03922 50212.

Село Тюп, ул. Иссык-Кульская №33. Телефон: 03945 24546

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