Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров поручил Чрезвычайной комиссии по борьбе с загрязнением воздуха изучить влияние смога на здоровье жителей Бишкека, Аламудунского и Сокулукского районов Чуйской области. Об этом 7 февраля сообщило информагентство «Кабар». По поручения кабмина комиссия также должна: разработать алгоритм действий по профилактике заболеваний населения с рекомендациями при разных уровнях загрязнения воздуха;

разработать индекс качества воздуха с определением его влияния на здоровье населения;

проводить комплексную работу по оценке проблем загрязнения воздуха и определить основные источники её загрязнения для разработки пошагового плана и мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке;

предоставлять жителям достоверную информацию об экологической ситуации, а также о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние;

ежеквартально отчитываться перед кабмином об итогах проводимой работы. Кабмин создал Чрезвычайную комиссию для борьбы с загрязнением воздуха в Бишкеке 17 декабря 2021 года. Она занимается принятием неотложных мер по охране здоровья граждан и разработкой решений для борьбы со смогом. От проблемы смога в зимний период жители Бишкек страдают уже несколько лет. Бишкек нередко оказывается в топе мирового рейтинга городов по уровню загрязнённости воздуха. По данным проекта IQAir на 7 февраля 13:12, столица Кыргызстана занимает 29 место в этом рейтинге. Скриншот с сайта IQAir. Основные загрязнителями считаются — ТЭЦ Бишкека, старый автопарк и угольное отопление в частном секторе. Экологическое движение MoveGreen ранее представило карту загрязнения воздуха в Бишкеке. Оно исследовало данные с 14 датчиков гражданского мониторинга качества воздуха и двух станций — у Кыргызгидромета и у посольства США. Так, по карте можно заметить, что самый загрязненный воздух — в северо-западном районе Бишкека. Возможной причиной различного качества воздуха экологи считают наличие в нижней части Бишкека жилмассивов. Нередко там для отопления домов используют уголь, пластик, старые шины и другой мусор. Читать еще: Эколог: Туман в Бишкеке может быть очень опасен для человека

