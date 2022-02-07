Китай согласился изучить вопрос импорта электроэнергии из Кыргызстана. Информацию об этом «Клоопу» подтвердил пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев.

«Кыргызстан предложил экспортировать электроэнергию в Китай. Китайская сторона согласилась изучить данный вопрос. В случае положительного решения, это откроет дорогу для увеличения мощностей и привлечения дополнительных инвестиций в строительство гидроэлектростанций на территории Кыргызстана», — заявил Султанбаев.

Китайская сторона про детали переговоров

О том, что кыргызская сторона предложила экспортировать электроэнергию в Китай стало известно не сразу.

7 февраля на сайте администрации президента опубликовали ряд документов, подписанных по итогам встречи президента Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпиня. Однако экспорт электроэнергии там не упоминался.

На сайте правительства Китая появились детали переговоров.

«Кыргызская сторона предложила изучить вопрос экспорта электроэнергии из Кыргызстана в Китай. Китайская сторона выразила готовность изучить данное предложение», — сообщило правительство КНР.

Похожее заявление появилось и на сайте администрации президента Кыргызстана, но уже после того, как СМИ начали перепечатывать заявление Китая с указанием на то, что версии переговоров Кыргызстана и Пекина отличаются.

Встреча президента Садыра Жапарова с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем состоялась 6 февраля в Пекине.

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Дефицит электроэнергии в Кыргызстане

В Кыргызстане энергокризис – об этом говорят сами власти. Президент Садыр Жапаров несколько раз говорил, что выйти из энергокризиса страна планирует лишь к 2024-2025 году.

Энергетики Кыргызстана в зимние месяцы призывали кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию», и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ.

Власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти осенне-зимний период. Республика путем обмена получала электроэнергию из Казахстана и Узбекистана, а также импортировала электричество из Туркменистана. Кроме того, власти сообщали, что ведут переговоры о поставках электроэнергии из России.

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