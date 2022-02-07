В мэрии Бишкека прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО).

В муниципалитете напомнили, что центр создали на основании соглашения 2004 года между Минздравом, столичным муниципалитетом и Бишкекским горкенешем. Тогда же директором БНИЦТО назначили Сабырбека Джумабекова, а сам центр находился в ведении мэрии.

В 2017 году муниципалитет подписал соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения с Минздравом. Согласно нему, бишкекские организации здравоохранения, включая БНИЦТО, были переданы Минздраву.

«Однако реализация данного соглашения не была осуществлена в полной мере. На сегодняшний день муниципалитетом проводится работа по исполнению [этого] соглашения», — говорится в сообщении столичного муниципалитета.

Скандал вокруг БНИЦТО

1 февраля Минздрав сообщил, что реорганизует БНИЦТО в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. После этого министр здравоохранения заявил, что нынешний директор центра Сабырбек Джумабеков фактически приватизировал больницу и поставил туда «только своих знакомых и родственников».

Сам Джумабеков в ответ сказал, что реорганизацию проводят, чтобы снять его с должности, а все обвинения отрицает.

4 февраля на пресс-конференции, посвященной реорганизации БНИЦТО, Бейшеналиев зачитал приказ об увольнении Сабырбека Джумабекова с поста директора. Кроме этого, министр сообщил, что он подписал приказ об открытии на базе БНИЦТО клинической больницы скорой помощи.

После этого коллективу центру пытались представить новую директрису БНИЦТО Гулию Кожокматову и главврача Дамира Дуйшенова, но врачи не пустили их в здание.

5 февраля возле здания Минздрава прошёл митинг. Собравшиеся потребовали, чтобы Алымкадыр Бейшеналиев ушёл в отставку из-за проводимых им, по их мнению, «неправильных реформ». Сам Бейшеналиев заявил, что не намерен покидать свою должность.

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