В министерстве культуры не предоставляют информацию о планируемых затратах и источнике финансирования на павильон на Венецианской биеннале. В пресс-службе ведомства 7 февраля «Клоопу» сообщили, что «пока не обладают соответствующей информацией». На Венецианской биеннале, которая откроется 23 апреля, Кыргызстан впервые представит собственный павильон. До этого страна выступала там только в составе павильона Центральной Азии. Ранее стало известно, что Кыргызстан на биеннале представит художник из Ирана Фируз Фарман Фармаян. Такое решение раскритиковали представители кыргызского культурного сообщества и назвали его ошибкой. Также они задались вопросом, почему Кыргызстан на Венецианской биеннале представит иранский художник. 7 февраля в Минкультуры сообщили, что Фируз Фарман Фармаян работал над эскизом инсталляции в тандеме с отличницей культуры Нурзат Жээнбек кызы, а материалы для нее изготовили кыргызские ремесленники. Однако на официальном сайте Венецианской биеннале в качестве автора работ в павильоне Кыргызстана указано имя лишь иранского художника. Скриншот с сайта Венецианской биеннале. Иранский художник представит на биеннале работу «Врата Турана» (“Gates of Turan”). В инстаграме Фармана Фармаяна говорится, что это «многоплановая инсталляция, исследующая нематериальную субстанцию ​​мифа и памяти посредством поиска источников архаичных космогоний в священном материале». Венецианская биеннале — это международная художественная выставка, которая проходит в Италии раз в два года. В этом году состоится уже 59-я биеннале, на которой у Кыргызстана впервые будет собственный павильон. Фото на заглавной: Alexandru Ionescu / unsplash.com.

