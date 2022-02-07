В министерстве культуры не предоставляют информацию о планируемых затратах и источнике финансирования на павильон на Венецианской биеннале.
В пресс-службе ведомства 7 февраля «Клоопу» сообщили, что «пока не обладают соответствующей информацией».
На Венецианской биеннале, которая откроется 23 апреля, Кыргызстан впервые представит собственный павильон. До этого страна выступала там только в составе павильона Центральной Азии.
Ранее стало известно, что Кыргызстан на биеннале представит художник из Ирана Фируз Фарман Фармаян. Такое решение раскритиковали представители кыргызского культурного сообщества и назвали его ошибкой. Также они задались вопросом, почему Кыргызстан на Венецианской биеннале представит иранский художник.
7 февраля в Минкультуры сообщили, что Фируз Фарман Фармаян работал над эскизом инсталляции в тандеме с отличницей культуры Нурзат Жээнбек кызы, а материалы для нее изготовили кыргызские ремесленники.
Однако на официальном сайте Венецианской биеннале в качестве автора работ в павильоне Кыргызстана указано имя лишь иранского художника.
Иранский художник представит на биеннале работу «Врата Турана» (“Gates of Turan”).
В инстаграме Фармана Фармаяна говорится, что это «многоплановая инсталляция, исследующая нематериальную субстанцию мифа и памяти посредством поиска источников архаичных космогоний в священном материале».
Венецианская биеннале — это международная художественная выставка, которая проходит в Италии раз в два года. В этом году состоится уже 59-я биеннале, на которой у Кыргызстана впервые будет собственный павильон.
Фото на заглавной: Alexandru Ionescu / unsplash.com.