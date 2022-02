В селе Чок-Тал на берегу Иссык-Куля 6 февраля сгорел коттедж пансионата «Париж». По данным пресс-службы МЧС, пострадавших нет. Пожар в пансионате «Париж». Фото: МЧС Пожар в пансионате «Париж». Фото: МЧС Пожар в пансионате «Париж». Фото: МЧС Пожар в пансионате «Париж». Фото: МЧС Сообщается, что на месте работали два пожарных расчета. Пожар удалось локализовать в 16:57 и полностью потушить в 18:27. Однако коттедж полностью сгорел — огонь разрушил 300 квадратных метров площади. Причина возгорания выясняется. Ранее скандальный министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев отмечал, что пансионатом «Париж» владеет его сын. По данным издания Factcheck супруга министра Замира Кульматова — учредительница самой компании «Париж КО», которая продает и сдает в аренду коттеджи на Иссык-Куле.

