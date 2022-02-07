7 февраля началась агитация на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому и Свердловскому одномандатным избирательным округам. Об этом сообщили в ЦИК.

Агитационный период продлится до 26 февраля, а сами выборы состоятся 27 февраля.

В Центризбиркоме рассказали, куда можно обращаться о нарушениях правил агитации:

  • по короткому телефонному номеру – 1255;
  • по WhatsApp – 0990 02 12 55, 0502 00 12 55;
  • по телефону доверия – 0312 62 62 46;
  • в общественную приемную – 0312 66 02 40.

Что считается нарушениями правил агитации?

  • Призыв голосовать против какого-то кандидата;
  • описание возможных негативных последствий в случае, если того или иного кандидата изберут;
  • распространение негативной информации о каком-либо кандидате;
  • распространение информации, которая создает отрицательное отношение избирателей к кандидату.

Выборы в Жогорку Кенеш прошли 28 ноября 2021 года. В Первомайском и Свердловском одномандатных округах избиратели проголосовали против всех, поэтому ЦИК был вынужден назначить в них перевыборы.

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