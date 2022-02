7 февраля началась агитация на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому и Свердловскому одномандатным избирательным округам. Об этом сообщили в ЦИК. Агитационный период продлится до 26 февраля, а сами выборы состоятся 27 февраля. От Свердловского избирательного округа в Бишкеке баллотируются 26 человек. Информацию о них вы можете посмотреть здесь. От Первомайского избирательного округа баллотируются 27 человек. О них можно прочитать здесь. В Центризбиркоме рассказали, куда можно обращаться о нарушениях правил агитации: по короткому телефонному номеру – 1255;

по WhatsApp – 0990 02 12 55, 0502 00 12 55;

по телефону доверия – 0312 62 62 46;

в общественную приемную – 0312 66 02 40. Что считается нарушениями правил агитации? Призыв голосовать против какого-то кандидата;

описание возможных негативных последствий в случае, если того или иного кандидата изберут;

распространение негативной информации о каком-либо кандидате;

распространение информации, которая создает отрицательное отношение избирателей к кандидату. Выборы в Жогорку Кенеш прошли 28 ноября 2021 года. В Первомайском и Свердловском одномандатных округах избиратели проголосовали против всех, поэтому ЦИК был вынужден назначить в них перевыборы.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!