Рукаппарата полпредства президента в Баткенской области Алихан Ураимов заявил, что блогерка Батмакан Жолдубаева пытается манипулировать общественным мнением, утверждая, что он ударил ее.

По его словам, Жолдубаева «спровоцировала его своим неадекватным поведением», а её обвинения безосновательны. «На видео не сняты моменты, когда журналистка ударила меня кулаком по лицу. Она схватила меня за одежду и говорила слова, унижающие мои честь и достоинство», — заявил Ураимов. Он добавил, что СМИ распространили «однобокую информацию» об этом инциденте. (Однако после происшествия пресс-служба полпредства не была доступна для комментариев.) Жолдубаева утверждает, что видео с камер наблюдения в акимиате, где произошел конфликт, удалили. Конфликт Ураимова и Жолдубаевой Ранее Жолдубаева обратилась в милицию с заявлением о том, что Ураимов ударил её, протащил за волосы и сломал её телефон. Она опубликовала видео, на котором видно, что чиновник пытался выпроводить ее из зала заседаний. По словам Жолдубаевой, она приехала в акимиат Исфаны, где проходила встреча депутатов Жогорку Кенеша из партий «Ишеним» и «Ынтымак», и хотела присутствовать на нем как журналист. Однако Ураимов всячески мешал ее работе. «Он заявил, что я не представляю официальное СМИ, и пытался вывести меня из зала заседания. Потом отобрал телефон, ударил и потащил меня за волосы», — рассказала Жолдубаева.

