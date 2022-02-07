За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом. По данным минздрава, за все время пандемии в стране скончались 2 905 человек.
Также за сутки COVID-19 подтвердился у 83 человек:
- Бишкек — 63
- Ош — 1 ;
- Чуйская область — 6 ;
- Таласская область — 1;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 9;
- Джалал-Абадская область — 2.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 199 519 случаев заражения коронавирусом.
Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 380 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 191 089 человек.
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