За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом. По данным минздрава, за все время пандемии в стране скончались 2 905 человек.

Также за сутки COVID-19 подтвердился у 83 человек:

Бишкек — 63

Ош — 1 ;

Чуйская область — 6 ;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 9;

Джалал-Абадская область — 2.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 199 519 случаев заражения коронавирусом.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 380 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 191 089 человек.