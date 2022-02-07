В Джалал-Абадской области в массовой драке убили 22-летнего парня. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в областном УВД.

Драка группы молодых людей произошла в ночь с 5 на 6 февраля. В ходе драки 17-летний житель Ноокенского района ранил острым предметом 22-летнего жителя Базар-Коргонского района. Раненого доставили в Базар-Коргонскую областную больницу, но спасти его не удалось.

6 февраля подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье «убийство».

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