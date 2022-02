В Джалал-Абадской области в массовой драке убили 22-летнего парня. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в областном УВД. Драка группы молодых людей произошла в ночь с 5 на 6 февраля. В ходе драки 17-летний житель Ноокенского района ранил острым предметом 22-летнего жителя Базар-Коргонского района. Раненого доставили в Базар-Коргонскую областную больницу, но спасти его не удалось. 6 февраля подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье «убийство». В Баткене после драки восьмиклассников госпитализированы четыре подростка Дело о смерти и массовой драке в Кербене. У здания ГКНБ в Джалал-Абаде прошел митинг

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!