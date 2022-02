Несколько уроженцев Таласской области 7 февраля потребовали привлечь министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева к ответственности за разжигание розни. Уроженцы Таласа остались недовольны словами Бейшеналиева, который негативно высказался об их земляках, работающих в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (БНИЦТО). Свое обращение они адресовали президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. «Мы обращаемся к президенту от лица всех жителей Таласской области по поводу обращения Бейшеналиева о том, что жители Таласа – аферисты. Мы просим вас освободить от должности министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Мы подадим в суд на него», — заявил один из талассцев Токтобай Назаралиев. Адвокат Акынбек Авазбеков сказал, что слова Бейшеналиева можно расценивать как «разжигание межрегиональной вражды». Не дожидаясь официального обвинения, Бейшеналиев принес свои извинения за слова о жителях Таласа в интервью изданию «Акипресс». Чиновник заявил, что его слова «неправильно интерпретировали». «Во время встречи с коллективом БНИЦТО я сказал, что в центре сидят родственники Сабырбека Джумабекова, и проговорился про таласских. Никакой вражды у меня с таласским народом нет, я их уважаю. У меня не было цели обидеть народ Таласа, пошла неправильная интерпретация моих слов. Если обидел, то приношу свои извинения», — сказал министр. Слова Бейшеналиева о выходцах из Таласа ранее распространили в социальных сетях. На видео министр выступал перед коллективом БНИЦТиО и заявил, что на место Сабырбека Джумабекова нужно назначить нового руководителя, но «только не из Таласа». Затем на митинге 5 февраля, собравшиеся напомнили Бейшеналиеву это высказываение и обвинили в трайбализме. Митинг прошел из-за увольнения Сабырбека Джумабекова с должности главы БНИЦТиО.

