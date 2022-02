Уважаемые читатели, в текст статьи были внесены изменения. В материале был изменен заголовок, а также внесены дополнения о том, на каких условиях Мадумаров проголосовал за законопроект. Приносим свои извинения за неточности. Депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров 7 февраля на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности раскритиковал законопроект «Об органах национальной безопасности Кыргызстана». Законопроект расширяет полномочия сотрудников ГКНБ при прослушивании и слежке за гражданами. Мадумаров зачитал одну из статей, согласно которой комитет получает право без разрешения прокуратуры прослушивать и вести скрытое видеонаблюдение за кыргызстанцами. Адахан Мадумаров. «Если раньше граждан нужно было защищать от преступников, то сегодня граждан необходимо защищать от ГКНБ, от кыргызской милиции, от прокуратуры и судов. […] В вашей статье написано, что вы без разрешения прокуратуры вправе тайно прослушивать, фотографировать [граждан]. Это очень опасно. В последнее время мы часто видим случаи, как вы, минуя Конституцию, конституционные законы, задерживаете людей, вывернув их руки», — заявил Мадумаров. Депутат предложил вернуть законопроект на доработку. Однако ему ответил зампредседателя ГКНБ Рустам Мамасадыков. По его словам, прослушивание и прочие действия сотрудников ГКНБ будут основываться на решении следственного судьи. «Если судья посчитает, что эти меры необходимы, тогда даст разрешение. Сейчас идет демонизация ГКНБ. […] Это, конечно, действие демократии. Все-таки прошу пересмотреть свое мнение и принять концепцию законопроекта», — сказал он. В итоге Мадумаров согласился принять только концепцию этого законопроекта с условием, что будет организован круглый стол для ее обсуждения с гражданским обществом. В результате комитет принял концепцию законопроекта ГКНБ. Проект закона «Об органах национальной безопасности Кыргызстана» существует еще с 2018 года. Современной редакции этого документа нет в открытых источниках, но на сайте минюста опубликован первый вариант проекта. Слежка за журналистами Обсуждение законопроекта в парламенте проходит после задержания журналиста-расследователя Болота Темирова и сливов видео с личной жизнью репортеров из его команды Temirov LIVE. Все это произошло через несколько дней после публикации расследования о «схемах Ташиевых». Оно напрямую касалось главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, его брата, депутата парламента Шайырбека Ташиева, и их племянника. Сначала в офисе Temirov LIVE провели обыск — журналистов издания грубо положили лицом вниз и подвергли личному досмотру. Тогда у Болота Темирова в заднем кармане джинс нашли вещество, похожее на гашиш. Сам Темиров утверждает, что ему подкинули этот пакет, анализ его мочи и крови показал отрицательный результат на употребление наркотиков. Темирова обвинили в хранении наркотиков. После этого обыска в соцсетях начали распространять видео с личной жизнью сотрудников редакции. Позже журналисты выяснили, что несколько месяцев за сотрудниками Temirov LIVE следили и устраивали против них провокации. По словам Темирова, осенью они с коллегами заметили у офиса подозрительные машины. В декабре в его съемной квартире нашли скрытую камеру и микрофон. А молодая сотрудница Темирова стала жертвой секс-шантажа со стороны людей, представившихся сотрудниками спецслужб. Слежка и шантаж. Как устроена кампания травли журналиста Болота Темирова

