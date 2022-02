Новость обновлена в 00:10. Сторонники члена оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» Мирлана Ураимова у здания ГКНБ в Бишкеке. Фото: «Апрель». Адвокат члена оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» Мирлана Ураимова сообщила, что ее подзащитного задержали сотрудники ГКНБ за комментарий в соцсетях якобы с призывом к насильственному свержению власти. По ее словам, Ураимов заявил на допросе, что комментарий писал не он. Также она добавила, что в его деле упоминается и дела о якобы поддельном дипломе Орозайым Норматовой. «Каждый из нас имеет право высказать слова недовольства в отношении власти. В конце концов, власть избирается народом. Почему мы не можем сказать своему избраннику, что мы им недовольны? […] За это оказываться за решеткой, я как адвокат считаю, абсолютно неправильно», — сказала она. Она добавила, что Ураимова водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Ранее члены оппозиционной партии Адахана Мадумарова «Бутун Кыргызстан» сообщили, что в доме их соратника Мирлана Ураимова прошел обыск. «Его увезли, даже не заглушив его машину, он не зашёл домой. Машина вот так стоит у гаража. Не сказали, куда увозят. Сейчас неизвестно, где он, но говорят, что в ГКНБ. Мы пришли, услышав, что его дом обыскивают. Мы не успели, когда приехали, они уже обыскали и уехали», – сообщил член «Бутун Кыргызстан» Нурбек Кубанычбеков. По словам жены Ураимова, ее мужа увезли, когда он приехал домой – это произошло примерно в 7 часов вечера. Она рассказала, что в их дом с обыском зашли четверо мужчин. «Двое обыскивали дом, один снимал и один писал протокол. Они забрали мой телефон и телефон дочери. Другой техники не было. До этого никаких повесток не было — муж не рассказывал. Забрали ещё старый [системный блок компьютера], который не работал. Ещё забрали листы, на которых что-то было написано от руки в форме стиха», – сообщила она. Жена Ураимова добавила, что в протоколе об обыске было сказано, что его проводили по делу о якобы поддельном дипломе бывшей депутатки Орозайым Нарматовой. Нарматова на своей странице в фейсбуке написала, что несколько дней назад сотрудники ГКНБ выдали Ураимову предупреждение. «Мирлан – самый активный член партии “Бутун Кыргызстан”. Он поднимал проблемы прав избирателей, проблемы Баткенской области, миграции и водохранилища Кемпир-Абад. Граждане, борющиеся за справедливость, говорящие правду, не сломаются», — написала она. В ГКНБ пока не прокомментировали информацию о задержании Ураимова и обыске в его доме. Кто такой Ураимов? Мирлан Ураимов — член «Бутун Кыргызстан»; принимал участие в парламентских выборах 2020 года от этой партии. Он – активист и один из организаторов акции против передачи Узбекистану 50 гектаров земли возле Кемпир-Абадского водохранилища. Также он ведет страницу «Мекендеш ТВ» баракчасы на фейсбуке и в прямом эфире транслирует происходящее на Кемпир-Абадском водохранилище. Он попадал в новостные сводки, когда повздорил с журналистом телеканала «Регион ТВ», принадлежащего главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Инцидент произошел 25 апреля 2021 года на стадионе Куршабского айыл окмоту — в этот день Ташиев приехал на встречу с местными жителями по вопросам Кемпир-Абадского водохранилища. Предметом спора стало высказывание Ураимова о том, что телеканал «Регион ТВ», имеющий отношение к Ташиеву, «доносит народу неверную информацию». Дело Орозайым Норматовой Орозайым Нарматова была сторонницей нынешнего президента Садыра Жапарова, когда он был в опале. К тому моменту, как Жапаров пришёл к власти, активистка уже была сторонницей Адахана Мадумарова и заявила, что разочаровалась в Жапарове. Норматова стала депутаткой от партии «Бутун Кыргызстан» после выборов в парламент в конце ноября 2021 года. Однако уже в конце января ее лишили мандата. Поводом стало уголовное дело, возбужденное ГКНБ о том, что ее диплом поддельный. Фигурантами уголовного дела стали сотрудники Джалал-Абадского госуниверситета. На заседании ЦИК, где рассматривался вопрос о дипломе Нарматовой, в качестве ее представителя присутствовал и Мирлан Ураимов, который отвечал на вопросы членов Центризбиркома. Согласно новому законодательству, депутаты парламента должны иметь высшее образование. После дела Нарматовой ГКНБ начал тотальную проверку дипломов чиновников. Еще до выборов, 10 сентября 2021 года, Нарматову задержали сотрудники МВД в аэропорту Оша, когда она хотела вылететь в Россию. Её доставили из Оша в Бишкек. Параллельно в ее доме в Оше провели обыск. Спустя некоторое время ведомство объяснило задержание Нарматовой тем, что она «постоянно высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны». Это вызвало общественный резонанс, после которого в МВД сообщили, что активистку допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!